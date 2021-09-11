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Столичные власти прогнозируют восстановление рынка труда к концу 2021 года

Виктория Сикерина

Город
Столичные власти прогнозируют восстановление рынка труда к концу 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы заявили, что в настоящий момент трудовой рынок в городе восстанавливается.

При этом они отметили, что возвращение к показателям до пандемии коронавирусной инфекции может произойти до конца текущего года. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова на форуме социальных инноваций регионов.

Она отметила, что сейчас трудовой рынок в столице самый крупный и диверсифицированный.

— Действительно, пандемия повлияла на часть этого рынка, и безработица в 2020 году подскочила, — добавила заместитель главы ведомства.

Из-за пандемии COVID-19 без работы остались 223 тысяч москвичей. Однако в настоящее время количество безработных в городе снизилось в шесть раз, цитирует ТАСС слова Александры Александровой.

В субботу, 11 сентября, уполномоченный при президенте РФ по защите прав потребителей Борис Титов объяснил, в каких профессиях россияне могут зарабатывать миллион рублей в месяц. По его словам, самыми прибыльными являются монопольные отрасли и крупный бизнес.

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