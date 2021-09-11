Владимир Путин отметил хорошо развивающиеся показатели Москвы

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Президент РФ Владимир Путин в честь празднования Дня города в столице принял в Кремле мэра Москвы Сергей Собянина. Встреча прошла в субботу, 11 сентября.

Лидер государства отметил, что в настоящий момент город показывает «очень хорошие показатели развития».

При этом Сергей Собянин добавил, что во время пандемии коронавирусной инфекции в городе продолжали работу все государственные программы.

— Ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии не была остановлена, — заключил столичный мэр.

В пятницу, 10 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в День города Москвы выступит на торжественном праздновании в парке «Зарядье» и примет главу города Сергея Собянина в Кремле.

При этом после торжественного мероприятия лидер государства отправится в Псков на Чудское озеру. Там он посетит недавно построенный мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».

День города в Москве пройдет в выходные, 11 и 12 сентября. Для горожан и туристов столичные власти организуют множество различных площадок для празднования. Вечером жителей ожидает красочный салют.