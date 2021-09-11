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Сергей Собянин заявил об устойчивом улучшении экологической ситуации в Москве с каждым годом

Василий Плиткин

Город
Сергей Собянин заявил об устойчивом улучшении экологической ситуации в Москве с каждым годом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С каждым годом экологическая ситуация в столице устойчиво улучшается благодаря переходу на экологическую промышленность, новой транспортной политике и массовой высадке зеленых насаждений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Вообще обыденно считается, что большие города обречены на плохую экологию и чем больше город, тем хуже экология. На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию. За счет чего? За счет того, что промышленность должна быть экологически чистой, — подчеркнул мэр, передает РИА Новости.

Сергей Собянин также напомнил Владимиру Путину, что они вместе открывали новые корпуса Московского нефтеперерабатывающего завода, новые технологические линии.

— Они на 99 процентов убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше, и дальше продолжают модернизацию завода. Это был один из самых главных загрязнителей воздуха в городе. Плюс реконструкция городских очистных сооружений — тоже важнейшая тема, — добавил столичный мэр.

Сергей Собянин также подчеркнул, что Москва одна из первых благодаря реконструкции местного НПЗ ввела требования по топливному стандарту «Евро-5».

— Плюс ограничили въезд машин с двигателями ниже «Евро-3», «Евро-2» в соответствующие зоны Москвы. За это время мы высадили порядка 10 миллионов деревьев и кустарников в Москве, — отметил мэр.

В городе действует программа замены общественного транспорта.

— Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей «Евро-2» на «Евро-4», «Евро-5», а сейчас начали их перевод на электробусы. Создали в России на базе КамАЗа и ГАЗа (двух производителей, которые сегодня создают одни из лучших машин в мире) электробусы. Это новая отрасль, по сути дела, родилась, и уже до конца года в Москве их будет ходить около тысячи, — сказал Сергей Собянин.

Он пояснил, что все это вместе дает хороший результат: в Москве примерно в полтора–два раза уменьшилось количество вредных выбросов. А возле городских магистралей, проспектов, где больше всего проходит машин, уменьшение произошло в два–три раза, подчеркнул мэр.

— Поэтому, конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается. Благодаря всем — и автомобилистам, которые сегодня берут машины лучшего качества, городскому транспорту, городским программам — все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться, — заключил Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин в честь празднования Дня города в столице принял в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина.

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