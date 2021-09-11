Благоустройство около Солнцевского отдела ЗАГС завершили к Дню города в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Боровский проезд, 2 Карта всех событий

Благоустройство территории возле Солнцевского отдела ЗАГС в Западном административном округе (ЗАО) Москвы завершили к Дню города. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в ходе работ удалось создать живописную пешеходную зону от ЗАГСа до Терешковского пруда. Здесь оборудовали пирсовые сходы, обустроили пять площадок для семейного отдыха и установили беседку для молодоженов.

При этом на территории сквера поставили скульптуры и кованые качели, а также обновили панорамную лестницу и фонтанный комплекс с архитектурно-художественной подсветкой.

— Территорию дополнительно озеленили, украсили цветниками, установили новые светильники. В прилегающем дворе обновили детскую и спортивную площадки, — заключили в ведомстве.

В пятницу, 10 сентября, специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство в Монастырском и Донском скверах, расположенных у Донского монастыря. На территории обновили сеть тропинок, подсветку и построили новые зоны отдыха.