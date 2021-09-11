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Владимир Путин оценил важность электробусов с точки зрения экологии Москвы

Виктория Сикерина

Город
Владимир Путин оценил важность электробусов с точки зрения экологии Москвы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что массовое внедрение электробусов в транспортную систему столицы создает благоприятные условия для экологической ситуации в городе. Такое мнение он выразил в субботу, 11 сентября, во время встречи с мэром Москвы Сергеем Соболиным в Кремле в честь Дня города.

Лидер государства отметил, что в настоящий момент столица является лидером в Европе по количеству единиц общественного транспорта, работающих на альтернативной энергии.

— Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов, — добавил Владимир Путин.

Также президент РФ подчеркнул важность электробосув по причине того, что Москва — крупнейший транспортный и промышленный центр в стране, цитирует его слова РИА Новости.

Во время встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным Владимир Путин отметил, что город показывает хорошие показатели в развитии и является крупнейшей агломерацией в мире.

В ответ на это глава города рассказал, что столица продолжила работу всех государственных программ во время пандемии коронавирусной инфекции.

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