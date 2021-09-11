Владимир Путин позравил москвичей с Днем города

Фото: Администрация президента РФ

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города во время выступления в парке Зарядье в субботу, 11 сентября.

Он отметил, что этот торжественный праздник объединяет миллионы россиян по всей стране.

— Поздравляю вас с праздником, с днем Москвы. Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России, — сказал Владимир Путин.

При этом президент РФ подчеркнул особенные заслуги мэра столицы Сергея Собянина. Лидер государства отметил его «не всегда популярные, но вынужденные решения» во время пандемии коронавирусной инфекции.

Также на праздничный концерт в Зарядье приехали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Национального исследовательского центра (НАЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и многие другие деятели.

РИА Новости добавило, что на мероприятии зрители услышат популярные оперы, песни и стихотворения о Москве, а также увидят сцену из балета «Украшения строптивой».

В субботу, 11 сентября, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин встретились в Кремле в честь Дня города. В ходе беседы Владимир Путин отметил, что важность внедрения электробусов в транспортную систему города с точки зрения экологии.