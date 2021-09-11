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Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию дома культуры «ГЭС-2»

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию дома культуры «ГЭС-2»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Болотная набережная, 15к1Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход ремонтных работ в Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной и заявил, что создание культурного центра почти завершилось.

По его словам, практическое окончание работ на объекте стало огромным подарком для Москвы в День города.

— Были завершены многолетнее строительство, реконструкция, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, которое скромно назвали Домом культуры «ГЭС-2», — отметил Сергей Собянин.

При этом он добавил, что новый культурный центр станет первым в мире с таким уровнем качества и универсальности.

Также глава города подчеркнул, что во время проведения реставрационных работ специалисты благоустроили территорию вокруг «ГЭС-2». Здесь обновили набережную, коммуникации и Патриарший мост.

— Большое общественное пространство, которое, без всякого сомнения, будет украшением города и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы, — цитирует Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.

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