Сергей Собянин сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин решил расширить программу реконструкции городских поликлиник. Об этом он сообщил в субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.

Он отметил, что сперва столичные власти волновались, когда начинали реализацию данной программы. Однако отремонтированные медицинские учреждения показали, что такой проект нацелен на успешный результат.

— Мы понимаем, что мы набрали обороты, и по полсотни поликлиник мы можем реконструировать ежегодно. Поэтому приняли решение после первых 137 поликлиник, в которых мы наметили капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник, — добавил Сергей Собянин.

При этом он отметил, что 200 медицинских учреждений составляют почти половину от всех поликлиник в Москве. Это означает, что в городе пройдет «крупнейшая программа модернизации первичного звена».

Также мэр столицы планирует реализацию такого объема реконструкций за два-три года, цитирует его слова РИА Новости.

В субботу, 10 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что власти города планируют ввести в эксплуатацию Ярославско-Павелецкий Московский центральный диаметр (МЦД-5) в 2024–2025 годах.