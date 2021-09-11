Сергей Собянин заявил о вводе в эксплуатацию МЦД-5 в 2024–2025 годах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию Ярославско-Павелецкий Московский центральный диаметр (МЦД-5) в 2024–2025 годах. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава города добавил, что в 2023 году планируется запуск МЦД-3.

В это же время планируют начать эксплуатировать МЦД-4, но есть вероятность, что открытие этого направления перенесут на 2024 год. Сергей Собянин отметил, что в настоящее время силами железнодорожников город старается ускорить сдачу этого диаметра.

— И останется пятый диаметр. Он планируется на 2024–2025 годы, — цитирует ТАСС мэра Москвы.

В ходе встречи Сергей Собянин сообщил, что столичная экономика опередила показатели, наблюдавшиеся до кризиса. При этом и уровень безработицы постепенно возвращается к показателям, существовавшим до пандемии коронавирусной инфекции.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва последние годы демонстрирует хорошие показатели развития и является крупнейшей в мире агломерацией.