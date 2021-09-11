Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин сообщил о сокращении уровня безработицы в столице

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин сообщил о сокращении уровня безработицы в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин во время приема в Кремле у президента РФ Владимира Путина в честь празднования Дня города заявил, что столичная экономика опередила показатели, наблюдавшиеся до кризиса. Такое мнение он высказал в субботу, 11 сентября.

По его словам, безработица в Москве тоже снизилась до показателей докризисного времени.

— Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица также сократилась до докризисного уровня, — заключил глава города.

На встрече в Кремле Владимир Путин отметил, что в столице хорошо развиваются различные показатели. В ответ на это мэр города подчеркнул, что во время пандемии коронавирусной инфекции все государственные программы продолжили работу в столице.

В субботу, 11 сентября, московские власти заявили, что в настоящий момент трудовой рынок в городе восстанавливается. По их мнению, возвращение к показателям до пандемии коронавирусной инфекции может произойти до конца текущего года.

Однако специалисты считают, что сейчас трудовой рынок в столице самый крупный и диверсифицированный.

Читайте также:
Сергей СобянинДень городаЭкономика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте