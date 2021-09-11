Сергей Собянин сообщил о сокращении уровня безработицы в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин во время приема в Кремле у президента РФ Владимира Путина в честь празднования Дня города заявил, что столичная экономика опередила показатели, наблюдавшиеся до кризиса. Такое мнение он высказал в субботу, 11 сентября.
По его словам, безработица в Москве тоже снизилась до показателей докризисного времени.
— Экономика Москвы превзошла докризисный уровень, безработица также сократилась до докризисного уровня, — заключил глава города.
На встрече в Кремле Владимир Путин отметил, что в столице хорошо развиваются различные показатели. В ответ на это мэр города подчеркнул, что во время пандемии коронавирусной инфекции все государственные программы продолжили работу в столице.
В субботу, 11 сентября, московские власти заявили, что в настоящий момент трудовой рынок в городе восстанавливается. По их мнению, возвращение к показателям до пандемии коронавирусной инфекции может произойти до конца текущего года.
Однако специалисты считают, что сейчас трудовой рынок в столице самый крупный и диверсифицированный.