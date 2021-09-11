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Необычную AR-«Тройку» выпустили в честь Дня города в Москве

Виктория Сикерина

Город
Необычную AR-«Тройку» выпустили в честь Дня города в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Лимитированная серия проездных карт AR-«Тройка» появилась в кассах столичного метрополитена. Дизайн разработали специально в честь Дня города Москвы. Об этом в субботу, 11 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что новая проездная карта сделана по принципу дополненной реальности.

— В честь 874-го дня рождения Москвы мы запускаем новую AR-«Тройку». Изображение оживает, если отсканировать QR-код. Лимитированную AR-«Тройку» мы сделали вместе с Третьяковской галереей, — написали в пресс-службе.

С помощью необычной карты можно увидеть, как оживает картина популярного авангардиста Аристарха Лентулова «Тверской бульвар». По мнению специалистов департамента транспорта, AR-«Тройка» — это «настоящий портал в старую Москву».

В Telegram-канале ведомства со ссылкой на главу Максима Ликсутова поздравили жителей столицы с праздником и подчеркнули, что лимитированная проездная карта — это подарок всем москвичам.

В среду, 8 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что карты «Тройка», оформленные в необычном стиле, появятся в кассах Московского метрополитена в честь пятилетия работы Московского центрального кольца (МЦК). Для дизайна выбрали лавандовый оттенок.

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