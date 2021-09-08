Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЦК выпустит карты «Тройка» с необычным оформлением в честь пятилетнего юбилея

Виктория Сикерина

Город
МЦК выпустит карты «Тройка» с необычным оформлением в честь пятилетнего юбилея
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Карты «Тройка», оформленные в необычном стиле, появятся в кассах Московского метрополитена 10 сентября в честь пятилетия работы Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что для дизайна выбрали лавандовый оттенок.

— Она лавандовая, и этот цвет — символ привязанности и новых начинаний. Точно про МЦК! Уже пять лет столица «окольцована». И мы знаем: это по взаимной любви. Ищите 10 тысяч праздничных карт с 10 сентября в кассах на станциях МЦК, Кольцевой линии метро и внутри нее, — рассказали в пресс-службе.

Агентство городских новостей «Москва» добавило, что 10 сентября 2016 года в столице запустили пассажирское движение по МЦК.

В понедельник, 6 сентября, Российский университет транспорта (РУТ) в честь 125-летия выпустил тематические проездные билеты. Их уже начали продавать в кассах столичного метрополитена.

А в пресс-службе московского департамента информационных технологий рассказали, что пользователи карты «Тройка» теперь могут пополнить ее через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Таким методом можно положить на счет сумму от 100 рублей.

Читайте также:
юбилейМосковское центральное кольцо (МЦК)Карта «Тройка»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте