МЦК выпустит карты «Тройка» с необычным оформлением в честь пятилетнего юбилея

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Карты «Тройка», оформленные в необычном стиле, появятся в кассах Московского метрополитена 10 сентября в честь пятилетия работы Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что для дизайна выбрали лавандовый оттенок.

— Она лавандовая, и этот цвет — символ привязанности и новых начинаний. Точно про МЦК! Уже пять лет столица «окольцована». И мы знаем: это по взаимной любви. Ищите 10 тысяч праздничных карт с 10 сентября в кассах на станциях МЦК, Кольцевой линии метро и внутри нее, — рассказали в пресс-службе.

Агентство городских новостей «Москва» добавило, что 10 сентября 2016 года в столице запустили пассажирское движение по МЦК.

В понедельник, 6 сентября, Российский университет транспорта (РУТ) в честь 125-летия выпустил тематические проездные билеты. Их уже начали продавать в кассах столичного метрополитена.

А в пресс-службе московского департамента информационных технологий рассказали, что пользователи карты «Тройка» теперь могут пополнить ее через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Таким методом можно положить на счет сумму от 100 рублей.