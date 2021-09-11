«Сам пойду прививаться»: Мясников сравнил уровень защиты вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V»

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Вакцина «Спутник Лайт» дает гораздо меньшую защиту, чем двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Первая подходит только для тех, кто уже вакцинировался раньше или переболел коронавирусом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— «Спутник Лайт» — просто первая доза «Спутника». Мы знаем, что однократное введение вакцины у человека, не болевшего коронавирусом, не дает нормальной защиты, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что зарубежные двухкомпонентные вакцины также эффективны только при введении обеих доз.

Мясников отметил, что «Спутник Лайт» подходит тем, кто до этого уже вакцинировался двухкомпонентной вакциной.

— «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации. Я сам на днях пойду прививаться этим препаратом, — рассказал собеседник «ВМ».

Человеку, перенесшему коронавирус, также может подойти «Спутник Лайт»: при наличии антител вполне достаточно одной дозы, заключил Мясников.