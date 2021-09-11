Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание
Расставание не всегда становится личной трагедией. Ясновидящая Кажетта составила список знаков зодиака, которым удается безболезненно пройти этот жизненный этап.
Козерог
Козероги обладают множеством прекрасных качеств, которые помогают в отношениях. Они также известны тем, что заботятся о себе всегда больше, чем о других. Этот серьезный знак уверен в себе и не терпит никого, кто не смотрит на мир, как они. В долгосрочных отношениях Козерогам лучше всего постараться расслабиться и понять, из чего исходит их партнер. В противном случае отношения могут принять катастрофический оборот. Козероги расстаются без сожалений даже после долгого брака.
Водолей
Независимость и взбалмошность — две непреодолимые черты супругов-Водолеев, ни одна из которых не способствует крепкому браку. Конечно, эта черта делает Водолея отличным другом и авантюрным любовником, но в качестве партнера по жизни представитель этого знака может быть слишком неуловимым. Отношения — это объединение двух людей, и для крепкого и успешного брака необходимо идти на компромисс. А когда Водолей не хочет это делать, он расстается без сожалений.
Дева
Девы — сильные духом люди. Они часто пробуждают лучшее в своем партнере, помогая достигать целей. Однако они также склонны расстраиваться, когда дела идут не так, как они планировали. Чтобы брак с Девой был счастливым, признайте их планы и сделайте все возможное, чтобы помочь им. Это будет много значить для них, и в ответ они смогут стать верными партнерами. Но если отношения дадут трещину и не оправдают их ожиданий, они предпочтут спокойно перейти к следующему этапу своей жизни.
Стрелец
Этот огненный знак определенно обладает недюжинной энергией. Отношения с ними всегда наполнены весельем и яркими впечатлениями, но в них немало и проблем. Поскольку они также известны своей нетерпеливостью и отсутствием дипломатии, второй половинке Стрельца необходимо отрастить толстую кожу и научиться ценить спонтанные моменты. Только лояльным отношением можно построить долгий брак со Стрельцом, а если союз не отвечает их требованиям, они уходят без сожалений.
Скорпион
Скорпионы — чрезвычайно страстные личности. Они могут быть самой большой любовью в жизни человека, но не стоит забывать о ревности Скорпиона. Эта ревность, которая может быть яростной, проистекает из того, что они многого ожидают от своих партнеров. Если вы честный и любящий партнер, то супруг-Скорпион будет идеальным партнером, а если нет, то отношениям придет конец, и Скорпионы не будут долго горевать.