Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание

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Расставание не всегда становится личной трагедией. Ясновидящая Кажетта составила список знаков зодиака, которым удается безболезненно пройти этот жизненный этап.

Козерог

Козероги обладают множеством прекрасных качеств, которые помогают в отношениях. Они также известны тем, что заботятся о себе всегда больше, чем о других. Этот серьезный знак уверен в себе и не терпит никого, кто не смотрит на мир, как они. В долгосрочных отношениях Козерогам лучше всего постараться расслабиться и понять, из чего исходит их партнер. В противном случае отношения могут принять катастрофический оборот. Козероги расстаются без сожалений даже после долгого брака.

Водолей

Независимость и взбалмошность — две непреодолимые черты супругов-Водолеев, ни одна из которых не способствует крепкому браку. Конечно, эта черта делает Водолея отличным другом и авантюрным любовником, но в качестве партнера по жизни представитель этого знака может быть слишком неуловимым. Отношения — это объединение двух людей, и для крепкого и успешного брака необходимо идти на компромисс. А когда Водолей не хочет это делать, он расстается без сожалений.

Дева

Девы — сильные духом люди. Они часто пробуждают лучшее в своем партнере, помогая достигать целей. Однако они также склонны расстраиваться, когда дела идут не так, как они планировали. Чтобы брак с Девой был счастливым, признайте их планы и сделайте все возможное, чтобы помочь им. Это будет много значить для них, и в ответ они смогут стать верными партнерами. Но если отношения дадут трещину и не оправдают их ожиданий, они предпочтут спокойно перейти к следующему этапу своей жизни.

Стрелец

Этот огненный знак определенно обладает недюжинной энергией. Отношения с ними всегда наполнены весельем и яркими впечатлениями, но в них немало и проблем. Поскольку они также известны своей нетерпеливостью и отсутствием дипломатии, второй половинке Стрельца необходимо отрастить толстую кожу и научиться ценить спонтанные моменты. Только лояльным отношением можно построить долгий брак со Стрельцом, а если союз не отвечает их требованиям, они уходят без сожалений.

Скорпион

Скорпионы — чрезвычайно страстные личности. Они могут быть самой большой любовью в жизни человека, но не стоит забывать о ревности Скорпиона. Эта ревность, которая может быть яростной, проистекает из того, что они многого ожидают от своих партнеров. Если вы честный и любящий партнер, то супруг-Скорпион будет идеальным партнером, а если нет, то отношениям придет конец, и Скорпионы не будут долго горевать.