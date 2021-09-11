Экономист рассказал, что будет с рублем после запуска «Северного потока — 2»

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Открытие газопровода «Северный поток — 2» может оказать позитивное влияние на курс рубля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Экономист подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» поможет России улучшить отношения с другими странами.

— Открытие нового газопровода во всех вариантах поспособствует укреплению доверия в отношениях с нашими западными партнерами, — рассказал специалист.

Однако делать точные прогнозы относительно «Северного потока — 2» пока рано, предупредил эксперт. Окончательно оценить влияние газопровода на курс рубля будет возможно только после его запуска, но некоторого укрепления ожидать можно, заметил собеседник «ВМ».

Марголин подчеркнул, что на состояние российской экономики влияет не только «Северный поток — 2», но и много других факторов.

— На курс рубля влияет не столько СП-2, сколько состояние экономики в целом. А она выходит из пандемии коронавируса лучше, чем ожидалось. Причем это мнение разделяется и нашими западными партнерами, — отметил эксперт.

При оценке перспектив развития российской экономики и динамики обменного курса рубля оснований для пессимизма нет, заключил Марголин.