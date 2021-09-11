Власти Крыма прокомментировали данные о блокировке смартфонов Xiaomi

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Телефоны Xiaomi нормально работают на территории Крыма, информация об их потенциальной блокировки не поступала. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Михаил Афанасьев.

По его словам, власти региона обратят внимание на ситуацию с возможной блокировкой устройств китайского производителя.

— У меня телефон (Xiaomi — прим. «ВМ») работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации, — сказал Афанасьев.

В субботу, 11 сентября, на портале сообщества мобильных разработчиков появилась информация о том, что Xiaomi заблокировал свои устройства в странах, которые попали под санкции мировых держав. В числе таких стран перечислены Судан, Сирия, Иран, Северная Корея. Также в списке был Крым.

В публикации отмечается, что блокировке не будут подвержены устройства, которые ввезены в указанные регионы после активации в другой стране.

По данным ТАСС, в настоящее время опрошенные агентством владельцы телефонов Xiaomi не испытывают сложностей с их использованием.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».