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Российские волейболисты обыграли украинцев и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Илья Ашуров

Спорт
Российские волейболисты обыграли украинцев и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Фото: Twitter / @RusVolleyTeam

Мужская сборная России по волейболу одолела своих соперников из Украины и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Матч проходил в польском городе Гданьске и завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.

В первом сете российская команда проиграла со счетом 22:25. Однако затем выиграла три партии подряд со счетом 25:16, 25:22, 25:22. Наибольшее число очков в составе сборной России набрал Егор Клюка — 21. На втором месте с 14 очками Дмитрий Волков, на третьем — Ярослав Подлесных с 13 очками.

В четвертьфинале россияне встретятся с победителем пары Польша — Финляндия. Матч состоится в Гданьске 14 сентября, передает Nation News.

На прошедших этим летом Олимпийских играх в Токио сборная России по волейболу завоевала серебряные медали. В финальном матче спортсмены уступили Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

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