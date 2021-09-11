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Родителям школьников порекомендовали активнее участвовать в учебном процессе

Павел Гриднев

Общество
Родителям школьников порекомендовали активнее участвовать в учебном процессе
Фото: Галина Бродская

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов и член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев в рамках вебинара обсудили с родителями столичных школьников актуальные вопросы организации учебного процесса и досуга школьников.

— Современные школьники и их родители в Москве имеют полное право участвовать в учебном процессе и влиять на него. Согласно федеральному закону об образовании мы имеем право выбирать форму обучения, отказываться от факультативов, знать все об обследованиях ребенка в школе, отказаться от добровольных взносов и пожертвований, а главное — родители могут участвовать в управлении школой, — отметил Кирилл Щитов.

Важное отличие нынешней школы от учебных заведений недавнего прошлого — цифровизация. Как пояснил Кирилл Щитов, цель ее вовсе не подготовить школы к переводу на «вечную удаленку», а обеспечить полную интеграцию учебного процесса на электронной платформе.

Наиболее важные функции Московской электронной школы (МЭШ) — дополнительные тесты и задания, уроки от лучших преподавателей, а также электронный журнал и контроль прохода в школу и питания школьников. Функции МЭШ могут стать еще одним инструментом повышения компьютерной грамотности ребят, уверен Кирилл Щитов.

При этом член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев затронул актуальную проблему — чрезмерное увлечение школьников гаджетами.

— Социальные сети — вещь далеко не безобидная. Основная угроза — в том, что мы не можем контролировать их содержание с точки зрения безопасности и интересов ребенка. Бороться с ними административными методами, конечно, можно — многие из нас так и делают, но куда эффективнее предложить альтернативу. Над ней должны задуматься и родители, предлагая интересные занятия для всей семьи, и государство. Именно поэтому появляется все больше кружков и секций, — отметил Нифантьев.

Он подчеркнул, что они должны быть максимально доступны и разнообразны, отвечая интересам ребят. При наличии такой альтернативы в реальной жизни проблема вреда от виртуального времяпрепровождения сведется к нулю.

Председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина отметила, что родители современных школьников действительно могут сильно влиять на организацию учебного процесса в школе. При этом очень важно составлять расписание активностей на свободное от учебы время, чтобы школьник проводил его с максимальной пользой.

— При грамотном планировании дня ребенок всегда будет занят интересным делом, которое будет развивать его творческие способности, аналитическое мышление или укреплять здоровье. Тогда и времени на гаджеты практически не останется, — подчеркнула Шлямина.

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