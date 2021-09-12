Кредиты и мнимые опасности: как мошенники похищают деньги со счетов россиян

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Телефонные мошенники чаще всего убеждают россиян от лица представителей банков оформить кредит или перевести деньги на «безопасный» счет под предлогом списания денег. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в пресс-центре МВД России.

— Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников, — рассказали в ведомстве ТАСС.

По словам собеседника агентства, часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Вместе они убеждают жертву, что ее банковский счет находится в опасности. После чего предлагают перевести деньги на «резервный» безопасный счет, который на самом деле принадлежит им.

Также преступники направляют банкам распоряжения о переводе денег на их счета, хотя клиенты делать этого на самом деле не собирались, передает «Экономика сегодня».

До этого Людмила Нефедова, старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы, в эфире «Вечерней Москвы» рассказала, как себя вести, если у вас похитили деньги с карты, и как не допустить таких ситуаций. По ее словам, за семь месяцев произошло 24 тысячи мошенничеств, 80 процентов из которых были совершены с использованием Сети.