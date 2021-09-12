Кредиты и мнимые опасности: как мошенники похищают деньги со счетов россиян
Телефонные мошенники чаще всего убеждают россиян от лица представителей банков оформить кредит или перевести деньги на «безопасный» счет под предлогом списания денег. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в пресс-центре МВД России.
— Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников, — рассказали в ведомстве ТАСС.
По словам собеседника агентства, часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Вместе они убеждают жертву, что ее банковский счет находится в опасности. После чего предлагают перевести деньги на «резервный» безопасный счет, который на самом деле принадлежит им.
Также преступники направляют банкам распоряжения о переводе денег на их счета, хотя клиенты делать этого на самом деле не собирались, передает «Экономика сегодня».
До этого Людмила Нефедова, старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы, в эфире «Вечерней Москвы» рассказала, как себя вести, если у вас похитили деньги с карты, и как не допустить таких ситуаций. По ее словам, за семь месяцев произошло 24 тысячи мошенничеств, 80 процентов из которых были совершены с использованием Сети.