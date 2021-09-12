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Народный календарь. Почему нельзя ничего праздновать 13 сентября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему нельзя ничего праздновать 13 сентября
Фото: pixabay.com 

13 сентября Православная церковь почитает память священномученика Киприана (200–258), епископа Карфогенского. В народе дату называют Куприянов день. Не рекомендуется 13 сентября проводить торжественные мероприятия, свадьбы, юбилеи, помолвки, дни рождения, крестины. Нельзя громко смеяться. Тот, кто ослушается запрета, в будущем станет печалиться. В этот день следует как можно больше внимания уделять уборке дома, а также очистить свои мысли. Если у вас сложные отношения с близкими, похоже, пришло время наладить их. Постарайтесь освободить свое пространство от тех людей, которые вас не уважают.

Приметы погоды

Лебеди сбились в стаи и летят на юг — к снегопаду.

Журавли низко летят — зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

Растущая луна — к богатому урожаю клюквы.

Праздники

День парикмахера в России

13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц — парикмахеры. Необходимо уточнить, что некоторые коллективы отмечают этот профессиональный праздник 14 сентября. Пока нет точной информации, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров.

Дело в том, что в советское время парикмахерская считалась заурядным предприятием сферы услуг — чем-то вроде химчистки или ремонтной мастерской. В настоящее время ситуация выглядит совершенно иначе: современный парикмахер, особенно высокого класса, — это скорее человек искусства, нежели ремесленник. Поэтому неудивительно, что они отмечают свой профессиональный праздник и в День красоты.

День шарлоток и осенних пирогов

Осенняя пора сбора урожая — это постоянный праздник фруктов и овощей, когда предложение часто превышает спрос. В это время хозяйки радуют своих домашних всевозможными вкусностями: вареньем, компотами, соленьями и салатами.

Среди разнообразных рецептов пирогов, кулебяк, ватрушек, вареников и пельменей отдельное место занимает шарлотка. Это простое в приготовлении и самое непредсказуемое по содержанию (начинка может быть сладкой из яблок, груш, вишен и прочих фруктов либо соленой — с кислой капустой, грибами) блюдо было позаимствовано из английской кухни.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»

Народный календарь. Почему нельзя ничего праздновать 13 сентября

События

Вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского»

Для истории России XVIII века незаменимым пособием являлись карты. Крупнейшими русскими картографическими произведениями того времени были атласы. Но первые работы по составлению карт появились в России уже в XVI веке.

Есть указания, что в 1552 году Иван Грозный предпринял составление чертежа Московского государства. Более или менее подробные чертежи России появляются в конце XVII века, а настоящие геодезические работы были начаты только при Петре I.

13 сентября 1745 года выходит в свет первое издание географического «Атласа Российского» в 19 картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством великого математика Леонарда Эйлера. В него были включены съемки петровских геодезистов и географических исследований предшествующих лет. Также в нем впервые была введена таблица условных знаков.

Составление такого атласа в России представляло особенные и во многих случаях чрезвычайные трудности, так как полную геодезическую съемку всей страны сделать было невозможно. Издание было переведено на немецкий, французский и латинский языки.

Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

Родились

1951 г. — Александр Розенбаум, певец-бард, поэт, композитор, актер, народный артист России.

1960 г. — Артем Боровик, советский и российский журналист, ведущий, медиаменджер.

Именины отмечают: Дмитрий, Геннадий, Михаил, Александр, Владимир, Мирон.

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