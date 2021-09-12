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Генсек ООН заявил, что мир стоит на грани нарушения глобального порядка

Михаил Алимов

Общество
Генсек ООН заявил, что мир стоит на грани нарушения глобального порядка
Фото: russiaun.ru / Сайт постпредства РФ при ООН

Мир находится перед «поворотным моментом», после которого глобальный порядок будет нарушен и наступит всеобщий кризис. На данный момент страны движутся в неправильном направлении. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш.

По его словам, необходимы общность интересов и совместная работа. Ни одна страна не в силах решить собственные проблемы в одиночку. Тем более в условиях «огромного стресса» после пандемии коронавируса, который стал еще и сигналом о неспособности государств действовать сообща, передает его слова НСН.

Гутерреш также отметил, что вложенные на текущий момент в вакцинацию населения 50 миллиардов долларов через четыре года принесут около 10 триллионов долларов в экономику мира. Он заявил, что в 2023 году необходимо провести глобальный саммит, на котором страны должны рассмотреть все риски и кризисы.

Недавно сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запланировала провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации. Саммит хотят приурочить к заседаниям Генеральной ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября. Отмечается, что мероприятие будет включать обсуждения, которые направлены на улучшение координации по борьбе с COVID-19 в мире по целому ряду областей.

Так, планируется обсудить пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличение поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с коронавирусом.

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