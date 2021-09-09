Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

Байден запланировал провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Байден запланировал провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом
Фото: whitehouse

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запланировала провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации.

США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разослали. Саммит хотят приурочить к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Отмечается, что мероприятие будет включать обсуждения, которые направлены на улучшение координации по борьбе с COVID-19 в мире по целому ряду областей.

Так, планируется обсудить пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличение поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с коронавирусом, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

С начала распространения COVID-19 число жертв заболевания превысило 4 586 188 человек. США остаются лидером по числу заразившихся и умерших от болезни.

Американские ученые назвали главную причину смерти от коронавируса. По их мнению, высокая концентрация COVID-19 в легких чаще всего приводит к смерти.

Читайте также:
Коронавирусмеждународный саммитДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте