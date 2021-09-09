Байден запланировал провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запланировала провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации.

США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разослали. Саммит хотят приурочить к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Отмечается, что мероприятие будет включать обсуждения, которые направлены на улучшение координации по борьбе с COVID-19 в мире по целому ряду областей.

Так, планируется обсудить пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличение поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с коронавирусом, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

С начала распространения COVID-19 число жертв заболевания превысило 4 586 188 человек. США остаются лидером по числу заразившихся и умерших от болезни.

Американские ученые назвали главную причину смерти от коронавируса. По их мнению, высокая концентрация COVID-19 в легких чаще всего приводит к смерти.