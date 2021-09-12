В Греции сообщили о рекордных поставках вина в Россию в этом году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экспорт греческого вина в Россию растет. За 2021 год ожидаются его рекордные поставки. Об этом в воскресенье, 12 сентября, рассказал член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу крупной винодельческой компании Георгий Канакис.

— Сейчас в России немного меняется законодательство в очередной раз — в плане индикации на этикетках. Но у нас все более-менее нормально, поставки растут. Наше вино стоит как в супермаркетах, так и в ресторанах, — рассказал он.

По его словам, только одна компания за 2021 год поставит больше вина в РФ, чем до этого экспортировала вся Греция.

Канакис сообщил, что оптимизм в этом направлении есть. Тем более что на урожаи винограда практически не повлияли климатические бедствия, бушующие во многих странах мира.

— Конечно, были случаи, сгорели две или три винодельни в Аттике. Пострадали какие-то виноградники по всей стране, — рассказал он РИА Новости о ситуациях с пожарами в Греции.

Из-за засушливого лета также может снизиться урожай. Но эксперт сообщил, что он «ожидается нормальным».

Компания не планирует пока поднимать цены на свою продукцию, но это может измениться после сбора урожая и повышения стоимости электроэнергии. Канакис заявил, что из-за роста тарифов на электроэнергию может вырасти себестоимость производства бутылок для вина, что повлияет на стоимость конечного напитка.

— Но мы прибегаем к изменению цен в последнюю очередь, в крайнем случае, — резюмировал он.

Недавно в беседе с «Вечерней Москвой» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, что снижение производства вина во Франции на 29 процентов по итогам текущего года никак не отразится на российских ценителях данного вида алкоголя. По его словам, россияне даже не заметят этого падения производства французского вина — ни в росте цен, ни в дефиците бутылок на полках магазинов. Эксперт уверен: запас вина очень большой во Франции и других странах.