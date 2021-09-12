Названы новые и уникальные услуги, которые предоставляют офисы МФЦ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В офисах «Мои документы» можно получит водительское удостоверение в день обращения или зарегистрировать брак. Они постоянно развиваются и предоставляют новые услуги. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявила заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова.

— Сейчас центры госуслуг — это фронт-офис. В этом году было принято решение, что мы начинаем оказывать новые услуги ЗАГС. Пока они доступны в 47 центрах. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали более трех тысяч браков. Ожидаем, что во всей сети эти услуги начнут оказывать в конце октября, — рассказала она.

Начиная с лета 2021 года москвичам доступны в МФЦ семь новых услуг. Среди них регистрация брака в неторжественной обстановке, его расторжение при условии взаимного согласия и отсутствия несовершеннолетних детей, выдача повторных свидетельств и справок, составленных сотрудниками органов ЗАГС,регистрация смерти или рождения по заявлению юридического лица, и еще несколько.

Доступны и уникальные услуги — выдача водительских удостоверений в день обращения, регистрация транспортных средств и прицепов к ним или консульская легализация документов.

Также в офисах МФЦ оформляют заграничные и российские паспорта, оказывают услуги по социальному страхованию и помогают малому бизнесу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что офисам «Мои документы» в Москве исполняется десять лет. В честь этого МФЦ вместе с Росреестром запускают акцию по сокращению сроков подачи заявления на регистрацию права собственности. 13 сентября правообладатели могут обратиться в центры госуслуг, предоставить полный пакет документов и уже через четыре дня — 17 сентября — получить выписку из Единого реестра недвижимости. В обычном режиме услугу предоставят за девять рабочих дней.