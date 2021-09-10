Акцию по сокращению сроков регистрации недвижимости запустят в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Офисам «Мои документы» в Москве исполняется десять лет. В честь этого МФЦ вместе с Росреестром запускают акцию по сокращению сроков подачи заявления на регистрацию права собственности.

— 13 сентября правообладатели могут обратиться в центры госуслуг, предоставить полный пакет документов и уже через четыре дня — 17 сентября — получить выписку из Единого реестра недвижимости. В обычном режиме услугу предоставят за девять рабочих дней, — сообщила начальник управления по предоставлению госуслуг Валерия Кузнецова.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, этой акцией смогут воспользоваться москвичи, которым нужно зарегистрировать право собственности при оформлении квартиры на вторичном рынке. Он отметил, что это может быть любой вид сделок — мена, купля-продажа или дарение.

Акция действует только при личном обращении в офис МФЦ. Ей нельзя воспользоваться по доверенности, если регистрируется новое жилье и до этого заявитель воспользовался услугами риелторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что качеством работы МФЦ довольны 97 процентов посетителей. По его словам, первые МФЦ в городе открылись десять лет назад, с тех пор ситуация с предоставлением москвичам услуг значительно улучшилась. Не нужно стоять в очередях, бегать по инстанциям, теперь все необходимое можно получить в одном окне. МФЦ есть в каждом районе. Более того, в столице есть шесть флагманских офисов, в которых доступно еще больше возможных услуг — от техосмотра авто до регистрации ИП.