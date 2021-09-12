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Светодинамические фонтаны и озеленение: как благоустроили Черноморский бульвар в столице

Михаил Алимов

Город
Светодинамические фонтаны и озеленение: как благоустроили Черноморский бульвар в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Черноморский бульвар Карта всех событий

В Москве благоустроили участок Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Горожан ожидают светодиодный фонтанный комплекс, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха и зеленые насаждения.

Главным украшением территории стал фонтанный комплекс, выполненный в виде парусной лодки. В его состав входят два фонтана — один классический, а второй находится ниже уровня земли. Вечером он преображается и струи воды окрашиваются в различные цвета с помощью специальной подсветки. Пресс-служба мэра Москвы поделилась кадрами работающего комплекса.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На бульваре теперь есть детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Появилось множество зеленых насаждений. Специалисты обновили сеть дорожек и тропинок, а также установили новое освещение.

Недавно в Монастырском и Донском скверах, расположенных у Донского монастыря, завершилось благоустройство. Специалисты проделали масштабную работу — обновили сети тропинок, подсветку и построили новые зоны отдыха.

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