«Серебряные» волонтеры помогают людям в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ресурсный центр «Мосволонтер» в 2020 году стал победителем всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» и начал работать как его региональный центр. С тех пор все больше добровольцев старшего поколения пополняют его ряды. Их называют «серебряными» волонтерами.

— У этих людей есть жизненный опыт, профессиональные навыки, энергия и время. Они активно участвуют в жизни города: вместе с ресурсным центром «Мосволонтер» более 800 помощников старше 55 лет поддерживают события и акции в Москве, — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В рамках программы «Молоды душой» волонтеры часто посещают различные мероприятия и учатся работать в интернете. Больше всего им нравится посещать патриотические мероприятия: участники дарили людям памятные значки за благотворительные пожертвования, помогали на военном кладбище, проводили «Тотальный диктант» и участвовали во многих интересных событиях.

Даже пандемия коронавируса не помешала им продолжить свою деятельность.

— Они участвовали в работе горячей линии по доставке продуктов и лекарств нуждающимся. Кроме того, организовывали интересные онлайн-встречи и группы по интересам в мессенджерах, чтобы, даже находясь на карантине, проводить время с пользой, — сообщил координатор «серебряного» добровольчества Москвы Рашит Гильфанов.

В планах у них — запуск новой программы «Серебряный маршрут». Добровольцы будут проводить экскурсии по знаковым местам города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что с начала 2021 года более 600 человек с ограниченными возможностями здоровья стали волонтерами на городских мероприятиях. В этом им помог ресурсный центр «Мосволонтер», который развивает в столице инклюзивное добровольчество. Волонтеры сопровождают участников конкурсов и фестивалей, посещают инклюзивные мастерские и арт-студии, а также изучают условия доступности городской среды для людей с ОВЗ.