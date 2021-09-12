Школу на 750 учеников построили в Рязановском поселении

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

В поселении Рязановском построили новую школу. В ней смогут одновременно обучаться 750 человек. Площадь двухэтажного учебного заведения составляет 24,2 тысячи квадратных метров, а рассчитано оно на 30 классов, сообщил в воскресенье, 12 сентября, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Здание состоит из двух основных блоков, соединенных между собой. На первом этаже оборудованы группы учебных помещений, игровая комната продленного дня, учебные кабинеты, мастерские, лаборантские, методические кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая. На втором этаже, помимо классов, будут функционировать кабинеты труда, художественного творчества, библиотека, инженерный класс, помещения для кружков, — рассказал он.

Также на территории школы благоустроили двор. Там есть спортивная зона с игровыми площадками, беговыми дорожками и ямой для прыжков в длину, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев при этом отметил, что около 40 процентов социальных объектов в Москве строят за счет инвесторов.

Недавно сообщалось, что в городе для ребят открылись 25 новых детских садов и школ, где смогут обучаться 2045 дошколят и 9950 школьников. О самых интересных зданиях, впервые принявших учеников, и планах по строительству объектов образования — в материале «Вечерки».