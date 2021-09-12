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Тимофей Баженов в день города Москвы предложил защитить границы зеленых зон столицы

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов в день города Москвы предложил защитить границы зеленых зон столицы
Фото: Максим Манюров
Россия, Москва, Оборонная улица Карта всех событий

Лидер общественного движения Тимофей Баженов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. И оценил реконструкцию сквера по улице Оборонной в Лосиноостровском районе. Журналист подчеркнул значение зеленых зон для экологии столицы и призвал законодательно ввести мораторий на 10 лет на изменение границ парков и скверов Москвы.

— Москва — один из самых зеленых городов мира. 49 процентов его площади заняты парками, скверами и лесами. Этот показатель необходимо сохранять и улучшать. В погоне за большими деньгами застройщики безжалостно избавляются от зеленых зон. Это необходимо срочно остановить. Если Москва лишится своих лесопарков, нам с вами просто нечем будет дышать. Поэтому считаю правильным установить мораторий на вырубку лесопарков в Москве, на 10 лет ввести запрет на изменение границ парков и скверов столицы, — отметил Тимофей Баженов.

Сквер в Лосиноостровском районе был реконструирован в этом году. Здесь появилась Аллея Славы воинов боевых действий, на территории обустроены газоны, зоны отдыха и удобные пешеходные дорожки. Открытие сквера сопровождалось концертом, конкурсами, мастер-классами и другими творческими активностями.

Куратор экологического направления молодежи ОНФ Тимофей Баженов неоднократно выступал за сохранение и развитие зеленых зон Москвы. Помимо моратория на изменения границ парков он предлагает увеличить нормы компенсационных насаждений — вместо одного срубленного дерева высаживать два новых. Бороться с нарушителями экологических законов Баженов предлагает путем увеличения штрафов. В настоящее время многим нарушителям выгоднее оплачивать штрафы, чем заниматься вывозом мусора на регулярной основе.

В День города Москвы общественный активист, инженер Антон Тарасов высказал свое отношение к экологической обстановке столицы:

— И в Москве, и в целом в России нужно внимательнее подходить к выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. И обязательно подвергать такие решения общественной экспертизе.

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