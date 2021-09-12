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Завершилось благоустройство сквера у пруда Марс

Михаил Алимов

Город
Завершилось благоустройство сквера у пруда Марс
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевский район, рабочий посёлок БескудниковоКарта всех событий

В столице завершили работы по благоустройству сквера у пруда Марс на северо-востоке города. Он находится у дома № 1 на Инженерной улице.

— В сквере появились три детские площадки с горками, канатами, качелями и каруселями, четыре спортивные площадки с тренажерами и турниками, дорожки для бега, пункт велопроката, — рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Завершилось благоустройство сквера у пруда МарсФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

На территории сквера также построили пирс с несколькими зонами отдыха — на нем установлены площадка для солнечных ванн и обзорная площадка над поверхностью воды.

Вдоль пруда можно побегать на специальных дорожках, возле водоема есть и скамейки с навесами, которые позволят любоваться видами в любую погоду, как и на садовых качелях.

Для проведения масштабных районных мероприятий специалисты обновили сцену.

Основной особенностью сквера стала световая инсталляция. Она выполнена в виде модели Солнечной системы, оправдывая космическое название пруда.

Завершилось благоустройство сквера у пруда МарсФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Сквер масштабно озеленился. Более 1,4 тысячи кустарников и деревьев появилось после его обновления. На всей территории высадили цветы, разбили газоны и установили новые опоры освещения.

Недавно в Монастырском и Донском скверах, расположенных у Донского монастыря, завершилось благоустройство. Специалисты проделали масштабную работу: обновили сети тропинок, подсветку и построили новые зоны отдыха.

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