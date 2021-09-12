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Лукашенко сообщил, что ведет переговоры с Россией о поставках комплексов С-400

Михаил Алимов

Политика
Лукашенко сообщил, что ведет переговоры с Россией о поставках комплексов С-400
Фото: Минобороны РФ

Белоруссия ведет переговоры по поставкам для ее вооруженных сил российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом в воскресенье, 12 августа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он также сообщил, что страна собирается закупить вооружения у России на сумму более чем в миллиард долларов, передает его слова агентство БелТА.

— Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, — сообщил белорусский лидер.

Он упомянул, что западная граница страны уже перекрыта комплексами С-300, но теперь добавилось еще одно направление. Украинское.

— Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр, — сообщил Лукашенко.

Также он рассказал, что на их встрече с российским президентом Владимиром Путиным были согласованы поставки вооружения до 2025 года. В частности, речь идет о десятках боевых самолетов и вертолетов, часть из которых уже поставлена в Белоруссию.

Ее президент подчеркнул, что страна не направляет вооружение на чужие государства, а отстаивает свои территории и территории страны-союзника.

Путин в ходе переговоров с Лукашенко также согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

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