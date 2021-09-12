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Российская избирательная система готова к выборам более чем на 99 процентов

Михаил Алимов

Общество
Российская избирательная система готова к выборам более чем на 99 процентов
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Избирательная система в России готова к предстоящим выборам в Госдуму более чем на 99 процентов. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Пока еще на 99 процентов с хвостиком (готова система - прим. «ВМ»), поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия-1».

По ее словам, на выборах ожидается серьезная конкуренция. На один мандат в Госдуме претендуют порядка 13 кандидатов, а на место в заксобраниях регионов — по 11 человек. Памфилова упомянула, что в этом году был самый низкий процент отказов в регистрации кандидатов.

Кроме того, она заявила, что трехдневное голосование для избирателей удобнее — оно позволяет выбрать удобное время для посещения участка.

— Я предполагаю, что даже если закончится пандемия, опыт голосования в течение двух-трех дней останется, — резюмировала она.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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