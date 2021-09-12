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Россиянина задержали в аэропорту Праги по запросу Украины

Иван Юминов

Политика
Россиянина задержали в аэропорту Праги по запросу Украины
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин. Об этом сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик в воскресенье, 12 сентября.

— Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной, — рассказал он.

До этого руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов сообщил, что в пражском аэропорту задержан Александр Франчетти. Он был одним из участников событий «Крымской весны», когда полуостров воссоединился с Россией, отмечает РИА Новости.

7 сентября в ФСБ сообщили, что взрыв газопровода в Крыму, который произошел в августе, организовала украинская разведка. По данным ведомства, помимо украинской разведки, в подготовке взрыва также принимали участие члены экстремистской организации «Меджлис»*.

В июне исполнители диверсии по указанию руководителя «Меджлиса»* приезжали на Украину, чтобы пройти обучение взрывному делу. В июле взрывное устройство было доставлено в Крым. За исполнение диверсии исполнителям обещали порядка двух тысяч долларов.

* «Меджлис» — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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