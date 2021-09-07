ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

Фото: sevbutovo.mos.ru

Взрыв газопровода в Крыму, который произошел в августе этого года, организовала украинская разведка. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, помимо украинской разведки, в подготовке взрыва также принимали участие участники экстремистской организации «Меджлис»*.

— Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в городе Херсоне, так называемой оперативной службой Таврия, при участии «Меджлис крымско-татарского народа»* («Меджлис»*), — говорится в сообщении.

В ФСБ также рассказали, что в июне этого года исполнители диверсии по указанию руководителя «Меджлиса»* приезжали на Украину, чтобы пройти обучение взрывному делу. В июле взрывное устройство было доставлено в Крым. За исполнение диверсии исполнителям обещали порядка двух тысяч долларов, передает РИА Новости.

23 августа в селе Перевальное под Симферополем был поврежден газопровод, который снабжал газом упомянутое село и расположенную неподалеку войсковую часть. Оперативные службы восстановили работу газопровода уже на следующий день. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 5 сентября стало известно, о задержании пятерых подозреваемых в диверсии. Днем позже Киевский суд Симферополя арестовал до 4 ноября еще двоих подозреваемых.

* «Меджлис» — запрещенная в РФ экстремистская организация.