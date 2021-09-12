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Путин призвал показать протоколы судей по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Иван Юминов

Спорт
Путин призвал показать протоколы судей по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Фото: Администрация президента РФ

Судьи должны показать оценки с соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 сентября.

— Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки, — сказал глава государства.

По словам президента, обычно счет идет до двух минут, а в данной ситуации потребовалось шесть минут.

— Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем! — отметил Путин в эфире «России 1».

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на Олимпиаде. Ведомство подчеркнуло, что технический комитет внимательно проанализировал судейство на каждом этапе соревнований. В результате FIG пришли к мнению, что судьи на Играх действовали справедливо и беспристрастно.

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