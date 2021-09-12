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Диетолог рассказала, кому опасно пить энергетики

Юлия Евграфова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно пить энергетики
Фото: pixabay.com

Энергетические напитки содержат большое количество сахара и различных «химических добавок», что может причинить вред организму. Более того, негативные эффекты от этого напитка усиливаются газированной водой, из которой он состоит. О вреде энергетиков «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Эти напитки газированные, а это раздражает слизистую и ускоряет всасывание. В них также добавляют кофеин, но он не такой, который есть в кофе и чаях, где он компенсированный и действует постепенно. В энергетиках кофеин дает резкий эффект, и это определенный удар для организма. По сути, это стресс для человека, чтобы его энергия максимально быстро мобилизовалась. Это опасно остановкой сердца для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Потому что очень сильно может повыситься давление. Дальше может случиться все что угодно — инсульт, инфаркт, — уточнила диетолог.

По словам Елены Соломатиной, для здорового человека небольшая доза энергетического напитка не представляет опасности. Но в целом лучше воздержаться от употребления этих напитков.

Ранее профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский озвучил, какие травы помогают укрепить иммунитет осенью. Так, чувствовать себя бодрее и крепче, по его мнению, помогут чаи с шиповником, медуницей, листьями смородины и лабазником. Такие отвары стоит пить минимум два раза в день за полчаса до еды. Курс фиточаев должен длиться около полутора месяцев, заключил эксперт.

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