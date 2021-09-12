Сергей Собянин: За год Северный речной вокзал посетили более 1,5 миллиона человек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Обновленный Северный речной вокзал за год успели посетить уже свыше 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в воскресенье, 12 сентября.

— Год назад мы открыли после реставрации и благоустройства Северный речной вокзал и парк рядом. Почти 30 лет эта территория приходила в упадок, в итоге вокзал закрыли для посетителей, — рассказал глава города.

Масштабные работы, начатые в 2018 году, позволили вернуть вокзалу былую красоту, подчеркнул он. Теперь в близлежащем парке проходят выставки, мастер-классы и концерты.

Объект, по словам Собянина, стал новым центром культурной жизни на севере Москвы. В сутки от его причалов в круизы и прогулки по Москве-реке отходят до 24 судов, добавил мэр.

Поднятие шпиля вокзала, которое прежде осуществлялось лишь трижды, теперь станет традицией, уточнил глава города. Реконструкция Южного речного вокзала завершится в 2022 году, он также станет точкой речной навигации и местом отдыха, заключил Собянин.

В августе в Москве объявили победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Главного приза в 2021 году удостоился Северный речной вокзал.