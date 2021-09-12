«Вторжение холода»: синоптик назвал последний день тепла в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Похолодание на десять градусов ожидается в Москве со вторника, 14 сентября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Понедельник (13 сентября — прим. «ВМ») будет последним теплым днем, и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду, — рассказал синоптик.

Дневная температура в городе упадет на десять градусов во вторник, 14 сентября. В следующие три дня благодаря росту показаний барометров «немного распогодится», но температура не достигнет многолетней нормы сентября, предупредил он.

Минимальная температура по ночам составит два-семь градусов, а дневная — 9–14 градусов. Температурный фон придет в соответствие с октябрьскими показателями уже 18–19 сентября, уточнил метеоролог.

Серия дождливых атлантических циклонов с запада принесет дальнейшее похолодание до десяти градусов. Это будет отсылать москвичей в «климатическое будущее» начала октября, отметил Тишковец на странице в Instagram.

11 сентября метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что возврат жары в Москву не ожидается, однако в конце сентября возможны дневные температуры до 17 градусов. В последней декаде месяца, по ее словам, не исключено, что в город придет относительно теплая для конца сентября погода. Позднякова отметила, что такой приход тепла нельзя будет назвать полноценным бабьим летом.