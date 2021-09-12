Движение на 15-м километре МКАД сильно затруднено из-за аварии с грузовиком

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Россия, Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 12 сентября.

— На внешней стороне 15-го километра МКАД (после пересечения с улицей Капотня) столкнулись легковой автомобиль и грузовик, — говорится в сообщении.

В результате аварии заняты две полосы в сторону пересечения с Новоегорьевским шоссе. Для водителей доступны три полосы, но из-за затруднения движения данный участок рекомендовано объезжать, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 сентября в Дептрансе сообщили, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД. Уточняется, что авария произошла в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть. Движение из-за ДТП временно осуществлялось по трем полосам. Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах отметил, что в аварии никто не пострадал.