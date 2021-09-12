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Дмитрий Саблин: «Боевое братство» будет развивать военно-спортивные соревнования для молодежи

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: «Боевое братство» будет развивать военно-спортивные соревнования для молодежи
Фото: Елизавета Головчанская

Планируется развивать командные военно-спортивные соревнования «Тропы «Боевого братства»», которые привлекают и участников из дальнего зарубежья, сообщил первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин.

— Знаю, что для участников такие состязания — способ испытать себя, почувствовать товарищеское плечо рядом, быть в команде. В этот раз «Тропы» бегут не только команды из регионов России, но и из Китая и Кубы. Обязательно будем развивать соревнования, «делать «Тропы» интереснее для участников, — сказал Дмитрий Саблин.

Федеральный этап Всероссийского военно-патриотического соревнования «Тропы «Боевого братства», представляющего собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий, прошел 11 сентября в поселке ЛМС Вороновского поселения. Участвовали более 50 команд.

Дмитрий Саблин рассказал, что когда в 2016 году возникла идея проведения военно-спортивного соревнования, сомневался в реальном интересе большого количества молодежи к прохождению армейской полосы препятствий. Но теперь соревнования переросли в большой федеральный проект с проведением «Троп» в каждом регионе.

— Многие ребята признаются, что, проходя «Тропу», думают о том, каково было их сверстникам на войне, где пули настоящие, где испытания не на жизнь, а на смерть, где нужно защитить родное село, город, Отечество. И это главное — мы наследники Великой Победы, в нас течет кровь победителей, воевавших за справедливость, за родную землю. Поэтому все наши участники — уже победители, — уверен депутат.

Гражданский журналист, видеоблогер Сергей Богатов отметил принципиальную значимость патриотического воспитания молодых.

— Сегодня слишком много соблазнов, информационных ловушек, якорей в информационной среде и слишком мало форматов, воспитывающих здоровый патриотизм, — отметил он.

Волонтер, врач-общественник Наталия Андрусенко подчеркнула важность развития гражданственности в молодежи, воспитания их членами общества, а не пользователей гаджетов. Лучшие и полезные офлайн-активности для молодых должны получать поддержку со стороны государства и общества, — отметила эксперт.

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