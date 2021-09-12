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Пилоты «Макларена» заняли первое и второе места на Гран-при Италии

Иван Юминов

Спорт
Пилоты «Макларена» заняли первое и второе места на Гран-при Италии
Фото: Twitter / F1

Австралийский пилот команды «Макларен» Дэниел Риккьярдо одержал победу в Гран-при Италии, который проходил на трассе в Монце.

Вторым к финишу пришел его партнер по команде Ландо Норрис. Тройку замкнул гонщик «Ред Булла» Серхио Перес, оштрафованный на пять секунд за то, что покинул пределы трассы.

Из-за штрафных санкций против Переса третье место занял Вальттери Боттас из «Мерседеса». Четвертым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Риккьярдо, также продемонстрировавший лучший круг Гран-при, одержал восьмую победу в «Формуле-1». Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», сошел с гонки из-за проблем с мотором на 44-м круге.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булла» врезался в гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 26-м круге. Они оба досрочно закончили выступление в гонке из-за аварии.

Следующий этап — Гран-при России — пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

5 сентября сообщалось, что Ферстаппен одержал победу на Гран-при Нидерландов. На подиуме компанию ему составили пилоты «Мерседеса» Хэмилтон и Боттас, занявшие второе и третье места соответственно. Мазепин из-за механических проблем закончил гонку досрочно.

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