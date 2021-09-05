Гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

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Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Нидерландов, прошедшем на трассе в Зандворте.

Гонщик стал лучшим по итогам 72 кругов гонки. На подиуме компанию ему составили пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас, занявшие второе и третье места соответственно.

Россиянин Никита Мазепин из Haas из-за механических проблем закончил гонку досрочно.

29 августа сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии. Гонка длилась всего три круга, так как организаторы решили сократить соревнование из-за плохой видимости на трассе, вызванной сильным дождем. По итогам заезда на втором месте оказался Джордж Расселл из команды Williams, а на третьем — Хэмилтон из Mercedes.

26 июня президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что Гран-при России чемпионата мира «Формула-1» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге. По его словам, заезд в 2023 году пройдет на одной из трасс комплекса «Игора Драйв» под Петербургом.