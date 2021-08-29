Ферстаппен выиграл сокращенную гонку «Формулы-1» на Гран-при Бельгии

Фото: formula1.com / Официальный сайт Формулы 1

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1». Гонка длилась всего три круга, так как организаторы решили сократить соревнование из-за плохой видимости на трассе, вызванной сильным дождем.

По итогам заезда на втором месте оказался британец Джордж Расселл из команды Williams, а на третьем — его соотечественник Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, показал лучший результат за круг, но финишировал на 17-м месте.

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» состоится 5 сентября в Нидерландах.

18 августа стало известно, что Гран-при Японии чемпионата «Формулы-1» отменили из-за сложностей, которые связаны с пандемией коронавируса. В настоящее время «Формула-1» работает над пересмотром календаря.

В 2020 году в Японии уже отменяли чемпионат из-за COVID-19. Гран-при Японии в прошлом году должен был пройти с 8 по 10 октября.

В июле этап Гран-при «Формулы-1» в Австралии отменили из-за коронавируса. Препятствием для проведения автогонок послужил обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну, который ввели местные власти. Кроме того, в Австралии также будет отменен и этап мотогонок MotoGP.

При этом президент и исполнительный директор Ф1 Стефано Доменикали заявил, что Гран-при России чемпионата мира «Формула-1» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге. По его словам, «Формула-1» в 2023 году пройдет на одной из трасс комплекса «Игора Драйв» под Петербургом.