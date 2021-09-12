Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в аэропорту Праги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 12 сентября.

— Сегодня в СМИ появилась информация о задержании в аэропорту Праги гражданина РФ. По данным СМИ, возможно, его задержание связано с активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией, — говорится в сообщении.

Ордер на его арест выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве. Из-за недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания, отмечается на сайте СК.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин.

До этого руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов рассказал, что в пражском аэропорту задержан Александр Франчетти. Он был одним из участников событий «Крымской весны», когда полуостров воссоединился с Россией.