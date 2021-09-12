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Российских пенсионеров предостерегли от поездок в пять городов Европы

Иван Юминов

Общество
Российских пенсионеров предостерегли от поездок в пять городов Европы
Фото: flickr.com / Anna Novikova

Существует пять городов в Европе, которые вряд ли подойдут для российских пенсионеров. Все дело в культуре, менталитете и традициях этих мест.

Капрун

Этот город находится в Верхней Австрии. Данное место популярно среди любителей зимних видов спорта, так как коммуна расположена рядом с ледником и горами.

Там функционирует и дорогостоящий спа-комплекс Tauern Spa, где можно провести время в горячем бассейне под открытым небом. Отечественным пенсионерам, однако, может не понравиться, что находиться там в купальных костюмах нельзя.

Вход, согласно правилам учреждения, возможен лишь в обнаженном виде, так как европейцы не обращают внимания на наготу.

Ибица

Испанский город известен на весь мир своими развлечениями и бесконечными вечеринками. Этот факт делает его идеальным местом для молодых людей, которым не составит труда веселиться и танцевать до утра.

При этом пожилые люди могут почувствовать себя в Ибице непонятыми и одинокими.

Брюссель

Красота столицы Бельгии привлекает в нее не только любителей архитектуры, но и мигрантов из не столь благополучных стран. Они не только чинят неудобства местным и туристам, но даже нередко прибегают к уличным ограблениям. Такая обстановка вряд ли придется по душе российским пенсионерам.

Сиджес

Небольшой и спокойный город в 30 километрах от Барселоны с радостью предоставит туристам дорогие отели, достопримечательности и красивые пляжи. Однако отпугнуть россиян может то, что он является своеобразной столицей Европы для людей с нетрадиционной ориентацией.

Тысячи представителей меньшинств выбирают его для отдыха и не стесняются проявлять собственные чувства.

Таранто

Итальянский торговый порт предоставляет приезжим красивый вид на Средиземное море. К тому же, туристам доступны живописные улицы для прогулок, а также исторические достопримечательности.

При этом влажный климат вкупе с ветреностью может стать серьезным аргументом, чтобы не ехать туда. Местные ходят там в куртках даже летом, отмечают «Невские Новости».

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