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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ветра и тумана

Иван Юминов

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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ветра и тумана
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Из-за сильного ветра до 17 метров в секунду и тумана в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в воскресенье, 12 сентября.

По причине тумана предостережение будет активно с 21:00 воскресенья до 06:00 понедельника, 13 сентября. При этом из-за ветра оно будет действительно с 10:00 понедельника до 21:00 вторника, 14 сентября, отмечает издание «Подмосковье сегодня».

12 сентября синоптик Евгений Тишковец рассказал, что похолодание на десять градусов ожидается в Москве со вторника, 14 сентября. В следующие три дня благодаря росту показаний барометров «немного распогодится», но температура не достигнет многолетней нормы сентября, предупредил он.

Минимальная температура по ночам составит 2–7 градусов, а дневная — 9–14 градусов. Температурный фон придет в соответствие с октябрьскими показателями уже 18–19 сентября, уточнил метеоролог.

Серия дождливых атлантических циклонов с запада принесет дальнейшее похолодание до десяти градусов. Это будет отсылать москвичей в «климатическое будущее» начала октября, заключил Тишковец.

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