«Мучиться от голода»: диетолог развеял распространенный миф о похудении

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Последний прием пищи должен быть за час-два до сна, а не до 18:00. Об этом заявил диетолог Андрей Невский.

— Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или сорваться на вечерний (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести, — объяснил специалист.

Невский добавил, что частота и время приемов пищи почти не влияют на потерю веса. Главным условием для этого является дефицит калорий, уточнил врач.

Организм человека, по его словам, функционирует круглосуточно, поэтому мнения о том, что желудку нужен отдых ночью, не соответствуют действительности. Также Невский порекомендовал заранее рассчитывать калорийность ужина, отмечает телеканал «Мир 24».

9 сентября королевский диетолог в Великобритании Габриелла Пикок рассказала о режиме питания, который помогает похудеть за две недели. По словам эксперта, хорошо для такой диеты подходит сентябрь или январь, когда организму необходимо очиститься после новогодних праздников или лета.

Так, для похудения диетолог рекомендует ограничить себя в еде три дня в неделю, но они не должны идти подряд. Заставлять себя голодать нельзя ни в коем случае, во всем важен баланс, подчеркивает Пикок.

Мужчинам диетолог посоветовала в постные или разгрузочные дни употреблять 600 калорий в день, а женщинам — 500. Также нужно следить за содержанием протеина и уровнем сахара в крови, добавила эксперт.