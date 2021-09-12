Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вот что страшно»: стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
«Вот что страшно»: стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье
Фото: МВД

Во время нападения мужчины на девятилетнюю школьницу в Солнечногорске рядом были прохожие, но они не стали помогать ей. Об этом заявила местная жительница Дарья Рябова в воскресенье, 12 сентября.

— Смотрю, мужчина стоит и наблюдает за чем-то. Подбежала и понимаю, что уже не успею их догнать. Сделала еще несколько шагов вперед и начала громко-громко кричать: «Мужчина, отпустите ребенка!», — рассказала она.

После этого он остановился, а девочка смогла крикнуть «Помогите!», в результате чего злоумышленник решил убежать. Школьница «встала в оцепенении», но окружающие даже не реагировали, «вот что страшно», посетовала Рябова.

После спасения девочка прижалась к женщине и рассказала, что тот бил и душил ее. Затем жительница отвела девочку родителям, а соседи вызвали полицию.

Отец пострадавшей также оказался разочарован апатией прохожих. Он добавил, что хотел бы своими глазами увидеть «мужиков, которые шли и смотрели, наблюдали, но мимо прошли».

Злоумышленник, по словам родителя ребенка, начал следить за ней еще от школы. В результате инцидента девочка перепугалась и испытала шок, ее родители обратились к психологу, отмечает РЕН ТВ.

12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник был ранее судим по статье «Грабеж». Он нанес девочке два удара ладонью по лицу и отобрал у нее телефон. В скором времени ему будет избрана мера пресечения.

Читайте также:
школьницадеталиПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте