«Вот что страшно»: стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье

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Во время нападения мужчины на девятилетнюю школьницу в Солнечногорске рядом были прохожие, но они не стали помогать ей. Об этом заявила местная жительница Дарья Рябова в воскресенье, 12 сентября.

— Смотрю, мужчина стоит и наблюдает за чем-то. Подбежала и понимаю, что уже не успею их догнать. Сделала еще несколько шагов вперед и начала громко-громко кричать: «Мужчина, отпустите ребенка!», — рассказала она.

После этого он остановился, а девочка смогла крикнуть «Помогите!», в результате чего злоумышленник решил убежать. Школьница «встала в оцепенении», но окружающие даже не реагировали, «вот что страшно», посетовала Рябова.

После спасения девочка прижалась к женщине и рассказала, что тот бил и душил ее. Затем жительница отвела девочку родителям, а соседи вызвали полицию.

Отец пострадавшей также оказался разочарован апатией прохожих. Он добавил, что хотел бы своими глазами увидеть «мужиков, которые шли и смотрели, наблюдали, но мимо прошли».

Злоумышленник, по словам родителя ребенка, начал следить за ней еще от школы. В результате инцидента девочка перепугалась и испытала шок, ее родители обратились к психологу, отмечает РЕН ТВ.

12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник был ранее судим по статье «Грабеж». Он нанес девочке два удара ладонью по лицу и отобрал у нее телефон. В скором времени ему будет избрана мера пресечения.