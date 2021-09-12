Авария с участием мотоцикла и автобуса произошла на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 71 Карта всех событий

Мотоцикл и частный автобус столкнулись на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 12 сентября.

— На улице Сущевский Вал, в районе дома 71, ДТП с участием мотоцикла и частного заказного автобуса, — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают оперативные службы, уточнили в ведомстве. В сторону пересечения с Шереметьевской улицей заняты две полосы, при этом для движения свободны три.

Водителям рекомендовано объезжать данный участок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

12 сентября в Дептрансе сообщили, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внешней стороне 15-го километра МКАД. В результате аварии были заняты две полосы в сторону пересечения с Новоегорьевским шоссе.