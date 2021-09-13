Меньше суток осталось до окончания регистрации на электронное голосование

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму РФ закончится 13 сентября в 23:59. До этого времени у всех москвичей есть возможность подать свой голос в электронном формате.

Электронное голосование будет проходить с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов в Госдуму, жители столицы выберут их в Мосгордуму в двух округах (№ 19 — районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также определят муниципальных депутатов в Щукине.

Желающим зарегистрироваться необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru, а затем пройти по ссылке. Для этого можно воспользоваться также приложениями «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Участие в онлайн-голосовании могут принять совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Кроме того, необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Чтобы подать заявление, следует ввести код из СМС, которое придет на указанный в личном кабинете номер телефона. Заявления сопоставят с реестром избирателей в ЦИК России. За несколько дней до начала голосования жители столицы получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. После включения в список бумажный бюллетень будет недоступен, в участки приходить не нужно.

Среди проголосовавших разыграют подарки в рамках акции «Миллион призов». Участники получат различные баллы, на которые потом можно приобрести одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.